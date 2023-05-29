التفاصيل الكاملة للتحقيق في سقوط ملاهي بالإسكندرية، إصابة 6 أشخاص، وحبس مدير الصيانة والمشرف

أمرت النيابة العامة بحبس مدير صيانةٍ ومشرف التشغيل بملاهٍ بمركزٍ تجاريٍّ بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتسببهما بإهمالهما في سقوط لعبةٍ ترفيهيةٍ بالملاهي وإصابة ستة أشخاصٍ، وذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى مسئوليتهما عن حدوث الواقعة.

سقوط لعبة وإصابة 6 أشخاص

وكانت النيابة العامة قد تلقّت بلاغًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بسقوط لعبةٍ ترفيهيةٍ بملاهي مركزٍ تجاريٍّ بالإسكندرية، وإصابة ستة أشخاصٍ من جرّاء ذلك، فأجرت معاينةً لمسرح الواقعة، وشاهدت آلات المراقبة المطلة عليها، والتي وثّقت لحظة سقوطها، كما استمعت لشهادة خمسةٍ من شهود حدوث الواقعة، والذين أكّدوا سقوطها أثناء تشغيلها عقب انكسار الحامل الخاصّ بها، وإصابة بعضٍ من مستقلّيها.

-إعلانات-

هذا، وقد اطلعت النيابة العامة على عقد تشغيل وصيانة تلك اللعبة، وسألت خمسةً من مسئولي المركز التجاريّ والملاهي، حيث وقفت على تسبّب مدير صيانة الملاهي ومشرف التشغيل فيها بإهمالهما في حدوث الواقعة، واستجوبتهما فأنكرا ما نسب إليهما، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما شكّلت لجنةً من الإدارة الهندسية بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الفحص اللازمة بالملاهي وصولًا لسبب حدوث الواقعة، وجارِ استكمال التحقيقات.

القبض على المدير المسئول عن سقوط اللعبة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهٍ بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال بدائرة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.

نصت المادة 114 من قانون الطفل على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون.

فإذا كان ذلك ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حماية الطفولة

ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل على أن تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:

1-إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

2-إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

مؤسسة اجتماعية أو تربوية

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

نصت المادة 40 من قانون الطفل على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا فى وضع الدار.