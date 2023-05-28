الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

سقوط الهاتف في الماء،
سقوط الهاتف في الماء، فيتو

أمر مسؤول حكومي في الهند بضخ مياه وتفريغ خزان ماء ضخم لاستعادة هاتفه المحمول الذي سقط فيه.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، اليوم، أن الموظف الذي يعمل مفتشًا على المواد الغذائية التقط صورًا سيلفي خلال رحلة مع الأصدقاء في ولاية تشاتيسجاره الهندية.

تفريغ خزان مياه ضخم لإنقاذ الهاتف

 

وفي البداية، حاول الموظف العثور على هاتفه من خلال الغواصين.

وعندما لم ينجح ذلك، ورد أنه أمر بضخ مئات الآلاف من لترات المياه خارج خزان بارالكوت في منطقة كانكر في غضون ثلاثة أيام.

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وذكرت محطة التلفزيون المحلية «إن دي تي في» أن الحيوانات كانت غالبًا تشرب من هذا الخزان من قبل.

وأوضح المفتش أنه تم تخزين معلومات رسمية على هاتفه الذكي، ولذلك أراد إنقاذ الهاتف.

وفي الواقع، تم العثور على الهاتف المحمول - الذي لم يعد يعمل - مرة أخرى، حسبما تردد.

ومع ذلك، فقد تم إيقاف الرجل عن العمل بسبب إساءة استخدام منصبه.

وترددت أنباء عن إجراء تحقيقات ضد عدد من المسؤولين الذين وافقوا على ضخ المياه من الخزان. 

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الهند تفريغ خزان ماء ضخم ولاية تشاتيسجاره منطقة كانكر

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