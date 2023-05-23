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رياضة

عبد الرازق: الفوز أهم من الأداء وتحت أمر المصري في أي منصب

ميمي عبد الرازق،
ميمي عبد الرازق، فيتو

أعرب د. ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق البورسعيدي على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN":  قدمنا مباراة متوسطة المستوى من حيث الآداء، والاتحاد السكندري قدم مباراة جيدة، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فنيي مميز بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش، لكن الفوز أهم من الأداء، وجاء في التوقيت المناسب، خاصًة أننا تقدمنا للمركز السابع في جدول الدوري".

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وأضاف: "لا أعلم مصيري الموسم المقبل في الاستمرار مع المصري من عدمه، لكنني تحت أمر النادي في أي منصب وأي وقت، وأسعى مع الجهاز المعاون لتحسين نتائج الفريق وإعادته إلى مكانته المعهودة ".

 

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحول المصري تأخره بهدف لفوز بهدفين، حيث منح كريستوفر مابولولو، التقدم للاتحاد في الدقيقة 25، وسجل جريندو هدف تعادل المصري في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 73، سجل إلياس الجلاصي، الذي شارك كبديل هدف فوز فريق المدينة الباسلة من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في جدول ترتيب الدوري.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد محمود علاء، مدافع الفريق في الدقيقة 89، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.


بتلك النتيجة يحتل الاتحاد المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز السابع.

وحرص لاعبو المصري، قبل انطلاق المباراة، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع النادي الذي وافته المنية أثر حادث أليم يوم الخميس الماضي.

كما طالب لاعبي الاتحاد السكندري يطالبون محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة، قبل انطلاق المباراة من خلال لافتة حملها اللاعبين لدعم مصيلحي.

 

كامل أبو علي 

وأعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

 

وقال أبو علي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبو علي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

 

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

 

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

 

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.

 

وأمهل سمير المصري 15 يوما، لسداد تلك المستحقات المتأخرة، محذرا من تصعيد الأمر حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.

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أول تعليق من ميمي عبد الرازق بعد فوز المصري على الاتحاد السكندري

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ميمي عبد الرازق المصري الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي محمد مصيلحي

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