الثلاثاء 23 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

كود اشرحلي رصيدي من فودافون

فودافون، فيتو
فودافون، فيتو

 كود اشرحلي رصيدي من فودافون، يبدي الكثير من مستخدمي خطوط شبكات الهواتف المحمولة في مصر استياءهم عقب نفاد رصيدهم، ويتساءلون أين ذهب، مؤكدين أنهم لم يستخدموا ما يستدعي سحب كافة رصيدهم.

كود اشرحلي رصيدي من فودافون

وتقدم شركة فودافون خدمة "اشرحلى رصيدى" لمعرفة كافة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت مجانًا لكل عملاء فودافون الكارت.

 

ويمكن لعملاء فودافون الكارت معرفة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت عن طريق الكود #81* مجانًا لأول مرة فى اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

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ويمكن لعملاء فودافون الكارت معرفة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت عن طريق الكود #81* مجانًا لأول مرة فى اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

كود معرفة أين يذهب رصيد اتصالات

ويمكن لأي من مستخدمي خط اتصالات في مصر معرفة أين يذهب الرصيد ورصد كافة العمليات التي أجراها آخر 24 ساعة أو من آخر عملية شحن وتفاصيل نظام الخط من خلال كود *80#.

 

وبعد إدخال كود *80# يحصل العميل على آخر 5 عمليات (ملخص - تفصيلي) وملخص استخدام آخر 24 ساعة أو آخر كارت تفاصيل نظام الخط.

 

وتُعد خدمة رصيدي متاحة لكل عملاء الكارت والـminimix من عملاء شركة اتصالات مصر.

 

 

خدمة التحكم في الرصيد أورانج

وتقدم شركة أورانج خدمة التحكم في الرصيد "رسيني" لمتابعة استهلاك الرصيد بالتفصيل من خلال كود #13# أو #100# واختيار رصيدي ويتم استقبال رسالة نصية باستهلاك العميل في أخر 24 ساعة، ومعرفة تفاصيل استخدام الخط في آخر 30 يومًا أون لاين.

 

كيفية الاستخدام: اطلب #13# من خطك أو #100# واختار رصيدي.

ويمكن الدخول من على الموقع الرسمي للشركة بالحساب الشخصي للعميل واختيار حسابي، رصيدي ثم اختيار "تفاصيل الرصيد".

 

والخدمة متاحة لعملاء الكارت وكنترول وكارت الشركات مجانًا لأول مرة في اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فودافون رصيدي من فودافون اشرحلي رصيدي من فودافون كود اشرحلي رصيدي من فودافون

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